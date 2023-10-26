Якщо Китай нападе: Байден заявив про готовність захищати Філіппіни

У Пекіні вважають, що США не мають права втручатися в питання між Китаєм і Філіппінами.

Президент США Джо Байден попередив Китай, що Сполучені Штати захищатимуть Філіппіни у разі будь-якої атаки в Південно-Китайському морі. У відповідь Пекін заявив, що США не мають на це права.

Як повідомляє ВВС, заява Байдена в середу, 25 жовтня, була найсильнішою, яку він зробив щодо напруженості між Пекіном і Манілою за останні місяці.

Заява Байдена

Очільник Білого дому заявив, що прихильність США обороні Філіппін є “непохитною” і звинуватив Китай у “небезпечних і незаконних діях” у Південно-Китайському морі.

“Я хочу бути дуже зрозумілим: зобов’язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін непорушні. Угода Сполучених Штатів щодо оборони з Філіппінами непохитна. Будь-який напад на філіппінські літаки, кораблі або збройні сили призведе до застосування нашого договору про взаємну оборону з Філіппінами”, — сказав Байден під час зустрічі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе.

Реакція Пекіна

У відповідь, як повідомляє Reuters, міністерство закордонних справ у Пекіні в четвер, 26 жовтня, заявило, що Сполучені Штати не мають права втручатися в питання між Китаєм і Філіппінами в Південно-Китайському морі.

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“США не є стороною в питанні Південно-Китайського моря, вони не мають права втручатися в проблему між Китаєм і Філіппінами”, — заявила речниця китайської дипломатії Мао Нін.

За її словами, обіцянка США захищати Філіппіни не повинна зачіпати “суверенітет і морські інтереси Китаю в Південно-Китайському морі, а також не повинна дозволяти і заохочувати незаконні претензії Філіппін”.

Що відбувається між Китаєм та Філіппінами

Між Пекіном і Манілою було кілька протистоянь на спірних територіях — зокрема, на мілині, що є частиною островів Спратлі.

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Пекін заявляє, що контролює майже всю акваторію Південно-Китайського моря, включно з частиною економічних зон Філіппін, В'єтнаму, Малайзії, Брунею та Індонезії. Постійний арбітражний суд 2016 року заявив, що претензії Китаю не мають правових підстав.

Відносини Маніли з Пекіном погіршилися за президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який посилив військову взаємодію з Вашингтоном після вступу на посаду минулого року. У травні Пентагон заявив, що захистить Філіппіни, якщо берегова охорона країни піддаватиметься нападу "в будь-якому місці Південно-Китайського моря".

Водночас Китай застеріг Філіппіни від подальших "провокацій", заявивши, що такі дії порушують його територіальний суверенітет.

Нагадаємо, китайські військові судна у неділю, 22 жовтня, заблокували філіппінський корабель у Південно-Китайському морі – Філіппіни звинуватили КНР у порушенні суверенітету.

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