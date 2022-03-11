Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось подібне - Кулеба

Кулеба пояснив, що до альтернативи Альянсу увійшли б країни, які здатні насправді надати Україні гарантії безпеки.
Україна готова обговорювати вимогу Росії щодо нейтрального статусу, але українська влада бачить своє тлумачення нейтралітету.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bloomberg.
"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - сказав Кулеба.
Він додав, що до альтернативи Альянсу увійшли б країни, які здатні насправді надати Україні гарантії безпеки.
Нагадаємо, ЄС не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою. Лідери обмежилися визнанням європейських прагнень України, як зазначено в Угоді про Асоціацію, й розписалися під тим, що Україна частина європейської сім'ї.
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