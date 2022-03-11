Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось подібне - Кулеба

Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось подібне - Кулеба

Кулеба пояснив, що до альтернативи Альянсу увійшли б країни, які здатні насправді надати Україні гарантії безпеки.

Україна готова обговорювати вимогу Росії щодо нейтрального статусу, але українська влада бачить своє тлумачення нейтралітету.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bloomberg.

"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - сказав Кулеба.

Він додав, що до альтернативи Альянсу увійшли б країни, які здатні насправді надати Україні гарантії безпеки.

Нагадаємо, ЄС не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою. Лідери обмежилися визнанням європейських прагнень України, як зазначено в Угоді про Асоціацію, й розписалися під тим, що Україна частина європейської сім'ї.

Читайте також: