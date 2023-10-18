Якщо не щастить у коханні: Tinder запропонував VIP-підписку для найактивніших користувачів

Tinder запровадив новий варіант підписки за 499 доларів на місяць для користувачів свого застосунку для знайомств за доступ до таких функцій, як ексклюзивний пошук і підбір партнерів.

Про це пише Bloomberg.

Новий варіант підписки, який отримав назву Tinder Select, був запропонований лише менш ніж 1% користувачів Tinder, які є одними з найактивніших у застосунку.

За майже 6 тис. доларів на рік користувачі зможуть отримати доступ до нових функцій, таких як VIP-пошук, підбір партнерів і спілкування, які наразі не передбачені в чинних платних планах.

Tinder заявив, що відкриватиме додатки для Tinder Select на постійній основі. Згідно з інформацією на сайті, сервіс пропонує три інші рівні підписки, вартість яких починається від 24,99 доларів на місяць.

Материнська компанія Tinder Match Group Inc. має досвід роботи з дорогими підписками для деяких користувачів. У 2022 році вона купила The League — додаток для знайомств за запрошеннями, орієнтований на “амбітних, кар'єрно орієнтованих одинаків”.

The League має VIP-план, який коштує $1,000 на тиждень. Раніше компанія заявляла, що успіх дорогої підписки на The League змусив Match Group переосмислити, як вона може працювати з “користувачами з високими намірами” в інших своїх додатках, таких як Tinder.

Президент Match Group Гері Свідлер заявив на конференції Citi на початку цього місяця, що очікує, що Tinder Select залучить лише “відносно невелику кількість нових платників”, але, за його словами, це матиме значний вплив на доходи компанії.

За даними дослідницької компанії Apptopia, нинішні “потужні користувачі” Tinder — перші 10% користувачів за часом, проведеним у додатку, — в середньому витратили 53% від загального часу, проведеного в цьому році.

Додається, що за останні три квартали кількість абонентів компанії зменшувалася, але їй вдалося збільшити середній дохід на одного користувача в річному обчисленні, причому в останньому кварталі спостерігався найбільший стрибок за останні вісім кварталів.

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