"Якщо не змогли вивчити вдома": у Польщі обурені російськомовними біженцями і пропонують вчити їх української мови

У Польщі багато українських біженців спілкуються там не українською, а російською мовою. У Польщі обурені цим і навіть пропонують навчити їх рідній мові.

У Польщі розгорілася дискусія щодо мови, якою говорять українські біженці, оскільки там переконані, що після того, як українські діти повернуться на Батьківщину, важливо відбудувати Україну рідною мовою.

Про це заявив віцемаршал Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич під час з’їзду в Казімєжі Дольному, на якому був присутній генеральний консул України в Любліні Артем Валах, пише Ukrayina.pl.

У Варшаві не розуміють, як можна будувати Україну мовою країни-терористки, яка нищить домівки мирних людей і вбиває їх.

"Ці діти повинні повернутися туди, щоб співтворити українське суспільство. І мені, і, мабуть, усім нам було б дуже важливо побудувати Україну заново рідною мовою. Для мене незрозуміло, як створювати її російською. Якщо вони не змогли вивчити українську на Сході України, то, можливо, нехай навчаться в Польщі?" - сказав польский депутат і додав, - "Важливо будувати Україну заново рідною мовою".

Також читайте Поляки розповіли, як ставляться до тривалого перебування українців у їхній країні

Своєю чергою міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек наголосив, що українська сторона має навчати української мови людей, які приїжджають до Польщі. Він додав, що це можна зробити за допомогою різних засобів, наприклад тих, якими керує його міністерство.

"Я говорю про громадські організації та мультигенераційну освіту. Ви ідеально підходите до цієї програми. Ви можете зібрати ці кошти і навчити дітей української. У Польщі ми маємо передусім подбати про те, щоб ці діти були в межах польської системи освіти, а в ній, як відомо, польська мова є обов’язковою", - висловився Чарнек.

Генеральний консул України в Любліні Артем Валах підтвердив, що насадження російської мови для України є проблемою. Водночас він зазначив, що є правова база, яка підтверджує, що в Україні є одна державна мова - українська.

Нагадаємо, у Польщі біженцям з України нададуть безкоштовні квартири.

Читайте також: