“Якщо нога російського солдата перетне кордон України”: Джонсон повідомив про реакцію Британії

Британський прем’єр запевняє про негайні санкції щодо РФ в разі агресії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про підготовку спільно з іншими країнами пакету санкцій та інших заходів, які мають на меті стримати російську агресію щодо України.

Про це британський прем’єр повідомив у вівторок, 1 лютого, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Бориса Джонсона, санкції проти РФ будуть активовані тієї самої хвилини, щойно “нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію”.

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“Ми все це робимо не для того, щоб виявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед обличчям агресії”, - підкреслив прем’єр-міністр Великої Британії.

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Нагадаємо, Велика Британія оголосила про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів (118 мільйонів доларів) для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності.

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