Якщо почнеться протистояння між НАТО і Росією: військовий експерт про ризик глобальної ядерної війни

Наскільки ядерна історія буде вагомим чинником для того, щоб умовно схиляти Україну до напівмиру з Росією.

Захід прагне бути обережним у питанні тотальної поразки Росії через загрозу її розвалу на безліч маленьких ядерних країн. Як із ними розбиратися і з ким домовлятися, якщо буде тотальний хаос?

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політолог і директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів про це.

"Це дійсно непросте питання з точки зору сприйняття на Заході. Тут є певні питання, на які ще немає остаточної відповіді, і є вже конкретні дії, які дають певний результат. Варто розпочати з побоювань. У неформальному спілкуванні, особливо з представниками німецької сторони, дискусії були досить жорсткі й відверті. Вони постійно казали, що будуть нам допомагати, це принципова позиція і їхній інтерес, але вони не можуть вступати у пряму війну з Росією. Це чітке обґрунтування позиції Шольца", — зазначив експерт.

За словами Фесенка, не лише в НАТО, але й у Кремлі побоюються ядерної війни.

"Росіяни розуміють, що зараз іти на війну зі Штатами — це катастрофа. Тому це треба брати до уваги. З боку США і навіть з боку Китаю на адресу Росії були прямі попередження — якщо Росія буде використовувати навіть тактичну ядерну зброю проти України, то буде жорстка відповідь з боку Заходу. Останнім часом від офіційних осіб максимум можуть бути якісь пропагандистські натяки, але ядерна риторика з боку Путіна використовується менше, тому що є попередження, в першу чергу, з боку США", — зазначив експерт.

Фесенко вважає, що Сполучені Штати можуть реагувати, і це в Кремлі вже побачили.

"Вже немає ілюзії, як це було перед початком повномасштабного вторгнення, що США не будуть реагувати. Повторень 2014 року вже не буде. Але і Китай публічно заявив про те, що неприпустимим є використання ядерної зброї. Очільник китайської дипломатії Ван Ї побував у Москві теж. Китайці готують свою мирну ініціативу. Але попередження про те, що не можна використовувати ядерну зброю, є, і воно працює. Потенційні загрози є, їх беруть до уваги, але є й попередження росіянам, щоб вони не загравалися з цією темою", — зазначив експерт.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін у своєму виступі перед Федеральними зборами 21 лютого вкотре звинуватив Захід і Київ у розв'язанні війни на Донеччині.

Під час своєї промови Володимир Путін заявив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який передбачає обмеження ядерних озброєнь.