"Якщо почнеться війна в Ізраїлі, одразу туди поїду": Соловйов виправдався за свою гучну обіцянку

Російський пропагандист Володимир Соловйов 2004 року заявив, що одразу поїде до Ізраїля, якщо там розпочнеться війна. Однак, коли війна таки почалась, кремлівський посіпака одразу спробував виправдатися за свою гучну заяву тим, що воювати за Ізраїль йому заважає так звана "СВО" і його вік.

Так, в далекому 2004 році в інтерв'ю єврейському молодіжному тижневику "Москва-Гілель" Соловйов назвав себе євреєм і пообіцяв одразу поїхати до Ізраїлю у разі війни.

"Ось якщо в Ізраїлі почнеться війна, я одразу туди поїду, і їздив туди регулярно, коли там було дуже погано", – заявив тоді пропагандист.

Інтерв'ю Соловйова єврейському молодіжному тижневику "Москва-Гілель"

Коли у Мережі пригадали обіцянку Соловйова, він в ефірі свого шоу швидко знайшов виправдання.

"Я єврей, ніколи цього не приховував. 2004 рокц, коли була напруженість теж, сказав, що якби в Ізраїлі почалася війна, як єврей, я би поїхав туди захищати мій народ. Я вам більше скажу, мені 60 років, але якби зараз Росія не брала участі в "СВО", то я б вирушив до Ізраїлю, тому що євреї з усього світу їдуть туди захищати свій народ після цієї жахливої трагедії", – сказав він.

Соловйов також видав, що він вже застарий для ізраїльської армії.

"Тоді був посол Ізраїлю Аркадій (Мільман - ред.), І він мені каже: "Володю, ви не ображайтеся, але ви старий". У цьому віці – а це було стільки років тому – ізраїльській армії ви точно не потрібні", – заявив російський пропагандист.

Нагадаємо, Соловйов закликав відправити вірмен із Карабаху на війну до України.

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