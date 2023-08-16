Якщо раптом - ядерна війна: у Фінляндії створюють найбільший в ЄС стратегічний резерв

У Фінляндії почнуть створювати найбільший у Європейському Союзі стратегічний резерв запасів на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіологічними або ядерними загрозами.

Про це в середу, 16 серпня, повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

Захисне обладнання, вимірювальне обладнання, детектори, швидкі тести та, наприклад, ліки та вакцини, які будуть зберігатися у цьому резерві, призначені для використання як особами, які першими реагують на надзвичайну ситуацію, так і цивільним населенням.

Перелік матеріалів, які зберігатимуться у Фінляндії, містить майже сотню окремих позицій.

Резерв у Фінляндії буде доступний цій країні у разі великої аварії на її території, але, за потреби, процес постачання в інші країни, зокрема Північної та Східної Європи, може розпочатися протягом 12 годин після схвалення запиту Координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) у Брюсселі.

Очікується, що деякі матеріали надійдуть до резерву вже на початку 2024 року.

Такі ж резерви створюють також у Франції, Польщі та Хорватії, однак вони будуть меншими, ніж у Фінляндії і в них зберігатимуть або лише засоби захисту, або медичні матеріали.

На початку 2023 року Фінляндія отримала фінансування розміром 242 млн євро від Європейської комісії на створення цього стратегічного резерву.

Нагадаємо, Європейський Союз засудив погрози РФ застосувати ядерну силу у війні проти України.

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