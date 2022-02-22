"Якщо РФ не змінить курс, може бути руйнівний конфлікт": у Держдепі заявили, що Росія прагне війни

"Якщо РФ не змінить курс, може бути руйнівний конфлікт": у Держдепі заявили, що Росія прагне війни

США прагнуть знайти дипломатичне рішення, яке дозволить уникнути війни через агресію РФ.

Визнання Росією "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" свідчить про її прагнення війни, а не про бажання врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

Таку заяву зробив у бесіді із журналістами 22 лютого представник Держдепартаменту США.

"Сьогоднішні дії президента Путіна є серйозною ескалацією і є ще одним свідченням того, що Росія прагне війни, а не дипломатії", - заявив представник Держдепартаменту.

За його словами, Сполучені Штати дотримуються стратегії знаходження дипломатичного рішення, яке могло б дозволити уникнути "руйнівного і жорстокого конфлікту" через агресію РФ, але якщо Росія не змінить курсу, дипломатія буде безсилою.

"Ми віддані знаходженню дипломатичного рішення, яке б дозволило уникнути жорстокого і руйнівного конфлікту, проте дипломатія не може мати успіху, якщо Росія не змінить курс", - сказав представник Держдепу.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності.

Крім того, український лідер повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився у зв'язку з цинічним рішенням Путіна.

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