Якщо Росія сплатить за доларовими облігаціями в рублях, Fitch визнає це дефолтом

Якщо Росія сплатить за доларовими облігаціями в рублях, Fitch визнає це дефолтом

РФ вже сьогодні має сплатити 117 млн дол.

Кредитне рейтингове агентство Fitch заявило, що вважатиме дефолтом купонні виплати Росії за доларовими облігаціями в рублях.

Про це пише Reuters.

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"Оплата в місцевій валюті доларових облігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", ­– йдеться в повідомленні Fitch.

У разі виплати Росією в рублях, рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D". Рейтинг рівня "D" присвоюється державі, яка оголосила дефолт за всіма своїми фінансовими зобов'язаннями.

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента РФ в іноземній валюті буде знижений до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не будуть проведені в доларах до кінця 30-денного пільгового періоду.

Зауважимо, що Росія вже 16 березня повинна виплатити 117 млн ​​дол. (106 млн євро) за двома випусками доларових облігацій з погашенням 2023 та 2043 роках.