Якщо Росія зупинить постачання газу до Німеччини, запасів вистачить на декілька місяців

Німеччина заповнює газові сховища з випередженням графіка, проте проблема потенційної нестачі палива в країні в зимовий період зберігається.

Про це заявив президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер, пише Bloomberg.

За його словами, навіть якщо мету щодо заповнення газосховищ на 95% до листопада буде досягнуто, ці обсяги покриють лише 2,5 місяці потреб країни в газі на опалення, промисловість та електроенергію у разі повного припинення його постачання з Росії.

Зараз газові сховища заповнені на 77%, що на два тижні випереджає графік.

Німеччина, яка сильно залежить від російського газу, поспішає заповнити свої запаси після того, як Москва різко скоротила постачання ключовим газопроводом Nord Stream, посиливши найгіршу енергетичну кризу в Європі за десятиліття, яка, схоже, триватиме й наступного року.

Німецький уряд закликав знизити споживання, попередив про нормування обсягів.

За словами Мюллера, Німеччині буде складно досягти заповнення газосховищ на 85% до жовтня, враховуючи ризик того, що майбутня осінь буде холоднішою від звичайної. Крім того, не можна виключати можливості подальших перебоїв у постачанні газу. Досягти листопадової мети, за словами Мюллера, також буде важко, оскільки для поповнення деяких сховищ потрібно більше часу.

"Я не можу обіцяти, що всі газосховища в Німеччині будуть заповнені на 95% у листопаді навіть за сприятливого балансу попиту та пропозиції. У кращому випадку, мету буде досягнуто лише на три чверті", - сказав він.

Нагадаємо, Шольц розповів, чи послабить ЄС санкції проти Росії через газову кризу.

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