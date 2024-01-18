"Якщо такий "чорний лебідь" до нас прилетить, буде складно": дипломат прокоментував заяву Трампа щодо України

Дональд Трамп – 45-й очільник США, кандидат у президенти на виборах 2024 року, який зробив скандальну заяву про війну в Україні, сказавши, що в разі його перемоги він "дуже швидко" її завершить, є демагогом і непередбачуваною людиною.

Про це сказав дипломат, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Трамп по суті є демагог, його риторика спрямована на фанатів. Його прихильники часто говорять: коли Трамп був президентом, то Росія тоді не напала на Україну. Це маячня, оскільки у нас війна з РФ від 2014 року", – пояснив дипломат.

Також Олександр Хара нагадав, як Трамп намагався вирішити північнокорейську проблему: зустрічався з очільником КНДР Кім Чен Ином, проте результатів це не дало.

"Так, не було випробувань північнокорейських ракетних систем під час каденції Трампа, але не були здані ядерні боєзаряди, також не припинялася розробка ракетних систем у КНДР. Фактично, Кім Чен Ин зараз має спроможність завдавати ударів по континентальних Сполучених Штатах. Тобто те, що каже Трамп, не зовсім корелюється з реальністю", – сказав Олександр Хара.

Він зауважив, що кандидат у президенти США є непередбачуваною людиною і може стати "чорним лебедем" (подія, яка несе важкі наслідки – ред.) для України.

"Ми можемо очікувати від Трампа і позитивних речей щодо України, не виключаю такого моменту, але вірогідність 5%, що, наприклад, він дасть добу українському та російському президентам, а якщо Путін не піде на мир, то тоді Трамп надасть нам допомогу, яка потрібна. Я цього не виключаю, але це малоймовірно", – додав експерт.

До того ж у Дональда Трампа, за словами дипломата, з Україною пов'язано багато негативних "спогадів".

"Він вважає, що ми допомагали Гілларі Клінтон, з нашої території було втручання на сервери в американські вибори, також після розмови з президентом Зеленським була спричинена процедура імпічменту. Крім того, в оточенні Трампа є люди, які негативно ставляться до України. Тому якщо такий "чорний лебідь" до нас прилетить у вигляді Трампа, це буде складно", – пояснив Хара.

Нагадаємо, до виборів у США залишилося 10 місяців, тож соціологи й політологи розпалюють дебати про те, хто отримає 270 голосів виборців, необхідних для того, щоб посісти посаду в Овальному кабінеті.

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