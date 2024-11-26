РФ через 10-15 років може атакувати Європу: голова розвідки Чехії назвав умову

Головний чеський розвідник застерігає НАТО від підштовхування України до "поганого миру".

Підштовхування України до значних поступок для припинення війни лише підбадьорить Кремль. І Росія може наступні 10-15 років витратити на підготовку для атаки на Європу.

Про це очільник Служби безпеки та інформації Чехії, генерал-майор Міхал Куделка сказав виданню Bloomberg.

"Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на відновлення після величезних людських та економічних втрат та підготування до наступної цілі, якою є Центральна та Східна Європа", – наголосив Куделка.

"Якщо Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу", – додав він.

Таку оцінку підтримують інші європейські спецслужби. Так, у жовтні голова німецької розвідки Бруно Каль попередив, що президент Володимир Путін Росії буде готовий до військової взаємодії з НАТО до кінця десятиліття.

Куделка також заявив, повномасштабне вторгнення до України має нагадати західним країнам, що Росія є "імперською наддержавою з імперськими бажаннями" і "абсолютно зневажає" свої військові втрати та загибель цивільних.

За словами генерал-майора, Чехія залишається мішенню для російської гібридної війни, включно з традиційним шпигунством, кібератаками, кампаніями з дезінформації та підривною діяльністю.

Водночас Куделка відкинув занепокоєння Європи щодо того, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа може послабити співпрацю з ЄС у галузі безпеки та розвідки:

"Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було справді чудово. Так само і зараз за президента Байдена. І я на 100% переконаний, що це буде так само чудово під час другого терміну Трампа".

Очільник чеської розвідки закликав західні країни уникати нових загроз безпеці та економічній залежності, коли вони відновлять ділові та дипломатичні відносини з РФ у майбутньому. Він додав, що Росія є "агресором, який розуміє лише силу", і результат війни визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту за безпосередньою участю НАТО.

"Якщо зіткнеться з сильною країною чи сильним альянсом, Росія зробить розрахунок, що з цим не варто зв’язуватися. Якщо, навпаки, Росія прийде до висновку, що війна в Україні принесла свої плоди, що європейські країни слабкі, а НАТО бракує єдності, тоді вона може спробувати щось нове", – застеріг Куделка.

Нагадаємо, керівник спецштабу з питань України при Міноборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг заявив про ознаки того, що російська армія прагне до 2029 року досягти таких спроможностей, які б дозволили здійснити нову агресію, зокрема проти країни НАТО.

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