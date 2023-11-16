Якщо Україна програє війну: угорський міністр пропонує ЄС розробити ще одну стратегію

В Угорщині заговорили про необхідність “стратегічних дебатів” щодо вступу України до ЄС та фінансової допомоги нашій країні.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що Євросоюз будував свій курс дій щодо України, виходячи з її ймовірної перемоги у протистоянні російській агресії, але не передбачив альтернативної стратегії на той випадок, якщо цього не станеться.

Його заяву перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі цитує Daily News Hungary.

За словами угорського міністра, ЄС склав курс дій з огляду на те, що Україна виграє війну і спричинить політичні перестановки у Москві, але якщо цього не станеться, то "ЄС повинен розробити альтернативну стратегію з метою створення функціональної системи безпеки в Європі".

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Янош Бока також заявив, що політика ЄС щодо України має бути сформована через "розгляд варіантів і проведення стратегічних дебатів".

"Без стратегічних дебатів ми не в змозі ухвалювати рішення про подальші кроки щодо вступу України до ЄС або про перегляд багаторічної фінансової програми", — зазначив він.

Угорський міністр вважає, що ці дебати повинні показати результати, які вже дала стратегія ЄС щодо підтримки України.

Нагадаємо, раніше в уряді Угорщини закликали ЄС не розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання Києвом умов для вступу.

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