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Якщо Україну завоюють, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Якщо Україну завоюють, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький

Фото: Associated Press

Політик бачить багато взаємозалежностей між ситуаціями в Україні та на Тайвані.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив – якщо Україна зазнає поразки у війні, наступного ж дняКитай може вирішити вторгнутися на Тайвань.

Про це очільник польського уряду сказав під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council 13 квітня, повідомляє The Guardian.

"Не дай Бог, якщо Україна впаде, якщо Україну завоюють, наступного дня Китай може напасти на Тайвань", – заявив Моравецький.

"Я бачу багато зв’язків, багато взаємозалежності між ситуацією в Україні та ситуацією на Тайвані", – додав він.

Нагадаємо, армія Китаю розпочала у квітні військові навчання навколо Тайваню, під час яких змоделювала точні удари по "ключовихцілях" острова. У тайському Міноборони повідомили про 58 китайських літаків.

За оцінками МЗС Тайваню, військові навчання Китаю свідчать, що він може готуватися до війни проти острова. Зауважимо, водночас китайський лідер Сі Цзіньпін закликав армію посилити підготовку до реальних бойових дій.

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Дата публікації
Перегляди
43
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