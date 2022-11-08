Якщо в США переможуть республіканці: Арестович розповів, чи припиниться допомога Україні

Республіканці продовжать допомагати Україні у разі перемоги на виборах у США.

Таку думку висловив радник ОП Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником, адвокатом, журналістом Марком Фейгіним.

"Серед республіканців є ізоляціоністи, є ті, хто тяжіє до Трампа. Є ті, хто ненавидить демократів та вважають Путіна хранителем консервативних цінностей. Але ця група не репрезентує більшість. Вони не зможуть, якщо що, проштовхнути рішення про, наприклад, програш України у війні", - сказав Арестович.

Він також додав, що республіканці можуть видати рішення щодо лендлізу за своє.

"Вони деякий час поборсаються. Їм знадобиться час на внутрішню логістику, на те, щоб взяти цю більшість, розставити голів комітетів та ін. А потім колективно видадуть щось на кшталт: "Знаєте, демократи обіцяли лендліз, а ми його реально запустили", - сказав Арестович.

Нагадаємо, США обирають Конгрес. Експерти розповіли, як перемога республіканців позначиться на військовій допомозі Україні.

Раніше в американській пресі почали з’являтися статті з обережними натяками на можливість перемовин із Росією.

Також США та Росія планують відновити переговори щодо інспекцій об’єктів ядерної зброї.

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