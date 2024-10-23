"Якщо до України введуть війська НАТО": Лукашенко пригрозив "найнебезпечнішою" російською зброєю

Однак Лукашенко заявив, що РФ не застосує ядерну зброю, яка є в Білорусі, без її згоди.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росії потрібні гарантії, щоб встановивши перемир'я, Захід не почав підвозити до України боєприпаси та переозброювати ЗСУ.

Про це очільник РБ заявив 23 жовтня, передають пропагандистські агентства РФ.

"Якщо до України введуть війська НАТО, Росія може дістати зі складів найнебезпечнішу зброю", – сказав Лукашенко.

Крім того, він зазначив, що Росія ніколи не застосує ядерну зброю, яка є в Білорусі, без узгодження з керівництвом республіки.

Лукашенко також відповів на запитання, чи шкодує, на його думку, очільник Кремля Володимир Путін про початок "воєнної операції в Україні".

"Звісно, шкодує, він же жива людина. Але абсолютно переконаний у тому, і будьте в цьому впевнені (я не просто переконаний, я це знаю): Путін твердо вважає, що він має рацію, і він мотивує це", – сказав очільник Білорусі.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашено попросився на переговори України з РФ.

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