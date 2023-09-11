Якщо вибори у США виграє Дональд Трамп, чи це "зіграє на руку" Путіну: думка Зеленського

Зеленський впевнений, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що Путін помиляється, якщо сподівається на підтримку Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах США.

Таку думку президент України висловив в інтерв'ю The Economist.

Зеленський впевнений, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна.

" Це не те, що роблять сильні американці", - коротко прокоментував глава держави.

Якщо перемогу здобуде чинний президент США Джо Байден, Зеленський сподівається, що він продовжить свій курс на підтримку України.

"І він (Зеленський - ред.) сподівається, що Євросоюз не лише продовжить надавати допомогу, а й розпочне цього року переговори щодо процесу вступу України. Очікується, що цей крок відбудеться на саміті в грудні", - сказано у повідомленні інформаційного агентства.

"Це підтримає моральний дух в Україні. Це дасть енергію людям", - додав Зеленський.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив ризики для України після виборів США.

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