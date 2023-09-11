Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Якщо вибори у США виграє Дональд Трамп, чи це "зіграє на руку" Путіну: думка Зеленського

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1019
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Якщо вибори у США виграє Дональд Трамп, чи це "зіграє на руку" Путіну: думка Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський впевнений, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна. 

Український президент Володимир Зеленський вважає, що Путін помиляється, якщо сподівається на підтримку Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах США.

Таку думку президент України висловив в інтерв'ю The Economist.

Зеленський впевнений, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна. 

"Це не те, що роблять сильні американці", - коротко прокоментував глава держави. 

Якщо перемогу здобуде чинний президент США Джо Байден, Зеленський сподівається, що він продовжить свій курс на підтримку України.

"І він (Зеленський - ред.) сподівається, що Євросоюз не лише продовжить надавати допомогу, а й розпочне цього року переговори щодо процесу вступу України. Очікується, що цей крок відбудеться на саміті в грудні", - сказано у повідомленні інформаційного агентства. 

"Це підтримає моральний дух в Україні. Це дасть енергію людям", - додав Зеленський.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив ризики для України після виборів США.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1019
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація