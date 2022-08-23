Якщо ЄС не домовиться про заборону віз для росіян, Литва розгляне інший варіант - МЗС

В МЗС Литви наголосили, що громадяни Росії не повинні перетинати кордони ЄС.

Литва розгляне пропозицію заборонити видавання віз росіянам на регіональному рівні, якщо Європейський Союз не погодиться на загальне рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, пише LRT.

"Передусім ми шукаємо європейське рішення, тому що воно найбільш стійке та юридично правильне. Якщо таке не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу і, можливо, Фінляндію", - сказав міністр.

Нагадаємо, громадян Естонії закликали уникати поїздок до країни-агресорки Росії.

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