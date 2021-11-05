"Якщо вам це потрібно": Орбан запропонував біженцям коридор до ЄС через Угорщину

У ЄС переконані, що рішення Угорщини щодо надання притулку порушує європейське та міжнародне право.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував мігрантам і біженцям відкрити коридори до Європи через його країну, "якщо Захід того забажає".
Про це 5 листопада повідомило агентство DPA.
"Якщо вам це потрібно — беріть", — сказав Орбан під час інтерв’ю.
Прем'єр-міністр Угорщини також зазначив, що різні штами коронавірусу до країни привезли саме мігранти. Проте жодних доказів цього Орбан не надав.
До слова, ще у 2015 році Угорщина звела металевий паркан на кордоні із сусідньою Сербією на півдні, а затриманих в Угорщині біженців влада вислала назад до Сербії.
Такі дії Угорщини правозахисники та агенція ООН у справах біженців назвали незаконними. У ЄС переконані, що рішення Угорщини щодо надання притулку порушує європейське та міжнародне право.
Нагадаємо: