Вбивство РФ військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи - Зеленський на Радбезі ООН

Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території України. Якщо їх не зупинити зараз в Україні, то вони неминуче опиняться в інших країнах.

Країна-терористка Росія немає жодних цінностей, вона нагороджує вбивць та катів.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступипу на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому підтриманню миру та безпеки в Україні.

"І я згадаю ще один аспект – це цінності. Так, дійсно, ми маємо чесно говорити про те, що в різних частинах світу неоднаково сприймають, що таке цінності. По-різному дивляться на це. Але всюди у світі життя має цінність. Мир має цінність. Економічний добробут має цінність. Всі держави, якщо вони поважають себе і своїх людей, карають за вбивство і не шанують катів. Однак ми бачимо, що є держава, яка не просто поводить себе по-іншому, а яка гордиться тим, що поводить себе по-іншому. Вона нагороджує вбивць, заохочує катів", - сказав Зеленський.

Глава держави згадав терористичний акт росіян в Оленівці. Зеленський наголосив, що "свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи".

"І це загроза не тільки для України. Тисячі українців вбиті російськими окупантами. Десятки наших міст зруйновані російською артилерією. Росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених. Про це сьогодні також говорили. Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, які утримуються зараз російськими силами. Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території нашої незалежної держави. Але якщо не зупинити Росію зараз і в Україні, якщо не зупинити її перемогою України, то усі ці російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах", - підкреслив політик.

Нагадаємо, США в Радбезі ООН заявили, що світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони Україн.

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