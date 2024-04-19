Якщо завтра війна: чи готові молоді європейці захищати свої держави – The Economist

Більшість країн Заходу давно відмовилась від строкової служби в армії, що може стати проблемою в разі масштабної війни в Європі.

На Заході вже багато років існувала тенденція відмови від строкової служби та зменшення особового складу в армії. У більшості європейських країн наразі існує лише служба за контрактом, адже після завершення Другої світової війни цього було цілком достатньо для участі у локальних операціях, таких як в конфлікти в Афганістані або Іраку. Але в той же час диктаторські країни, які щобільше називають "віссю зла" – Іран, Північна Корея та Росія, удвічі збільшили свої армії.

Про це пише The Economist.

Видання зазначає, що європейські країни відчувають труднощі з набором достатньої кількості, і для цього є кілька причин. Одна з них – орієнтація молоді на кар'єру й небажання повзати у багнюці по окопах. У такій ситуації, коли у світі буквально пахне третьою світовою війною, європейські держави можуть повернути обов'язкову строкову службу.

Ще один бік тієї ж проблеми – безнадійна конкуренція з приватними компаніями, які можуть запропонувати більший заробіток ніж в армії й у незрівнянно комфортніших умовах.

За даними опитування у 2023 році, рівень безробіття серед молоді до 24 років зменшився до 14,5%, втім як 2015 року цей показник був на рівні 22,4%.

"На таких жорстких ринках праці армії важко конкурувати з приватним сектором. Крім того, сидіти за партою набагато приємніше, ніж повзати по багнюці", – йдеться у матеріалі.

Але задля справедливості варто зазначити, що у деяких країнах більшість молоді все ж таки готова захищати свою батьківщину зі зброєю в руках. У Франції це 58%, а у країнах, які розташовані ближче до Росії – Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції – цей відсоток ще більший.

"У ліберальних суспільствах значні верстви населення стали сприймати службу в армії як чиюсь роботу. Повторне запровадження обов’язкової військової служби для молоді може бути політично та практично непрацездатним з тієї самої причини, що призов не виконується: громадяни почуваються відчуженими від збройних сил", – підсумовує видання.

Нагадаємо, чи можлива війна РФ з НАТО та на які країни хоче напасти Путін. На Заході зазначають, що для запобігання війні між РФ та Альянсом треба посилювати власну безпеку, а також озброювати Україну.

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