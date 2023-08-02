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Яку вигоду отримають Росія та Іран від заводів з виробництва дронів у Білорусі та РФ: відповіли в ISW

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Яку вигоду отримають Росія та Іран від заводів з виробництва дронів у Білорусі та РФ: відповіли в ISW

Виробництво іранських безпілотників у Білорусі та РФ: яку користь принесе Росії та Ірану / Фото: ТСН.ua

Виробництво іранських безпілотників у Білорусі та Росії принесе користь як Росії, так і Ірану, впевнені аналітики США.

Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії. Це допоможе Москві швидше придбати іранські безпілотники, а Тегерану забезпечить численні економічні та військові вигоди.

Про це йдеться у звіті американського Інститут війни (ISW).

Зазначається, що Іран відкрив завод з виробництва безпілотників "Ababil-2" у Душанбе, Таджикистан, у травні 2022 року. Виробництво іранських безпілотників у Білорусі та Росії принесе користь як Росії, так і Ірану, запевняють американські аналітики. 

"Росія виграє, придбавши іранські безпілотники для свого вторгнення до України. Ізраїльські та українські ЗМІ відзначають, що будівництво іранського заводу безпілотників у Білорусі полегшить "логістичні проблеми", з якими стикається Росія при транспортуванні безпілотників з Ірану до Росії через Близький Схід", - сказано у повідомломленні. 

Тим часом Іран отримає вигоду, отримавши дохід для іранської економіки. Британська секретна розвідувальна служба виявила в липні, що Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на іранські безпілотники. Зараз Тегеран переживає критичні економічні умови, 1 серпня вартість ріала перевищила 500 000 ріалів за один долар США. В ISW зауважують, що 25 липня Іранський статистичний центр повідомив, що рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка. 

"Росія також може принести користь іранській армії. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці. А у березні західні ЗМІ повідомили, що Росія надала Ірану сучасне програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю в обмін на безпілотники", - йдеться у звіті.

Також високопоставлений ізраїльський військовий чиновник окремо висловив стурбованість у червні тим, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні. 

В ISW наголосили, що тісна співпраця Ірану з Білоруссю та Росією може бути зумовлена, зокрема, тим, що Тегеран підписав із цими країнами довгострокові стратегічні угоди. 

Нагадаємо, білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею - країною НАТО. Інцидент травпився у районі міста Біловежа 1 серпня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Польща збільшить свої війська через "вагнерівців" у Білорусі".

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Дата публікації
Перегляди
579
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