Яку зброю Кім Чен Ин отримує від РФ за своїх військових: деталі від Defence Express

Головний український розвідник Кирило Буданов розповів, що Північна Корея в обмін на солдат отримує від Москви ядерні технології та "системи запуску підводних ракет". Йдеться про крилаті та/або балістичні ракети.

Деталі розповіли аналітики Defence Express.

У березні цього року Пхеньян заявив про успішний пуск крилатих ракет з підводного човна Ймовірно, використовувався єдиний дизель-електричний підводний човен "8.24 Yongung". Він має три вертикальні шахти для запуску балістичних ракет та базується на радянському проекті 629 зразка 1950-1960-х років.

Зауважимо, що таке повідомлення з КНДР було вже не вперше. У жовтні 2022-го Північна Корея стверджувала, що провела успішний запуск балістики з установки на дні озера. Тоді північнокорейська влада намагалась створити враження, що має навіть пускові установки підводного базування.

"Можемо припустити, що в даному випадку північнокорейський режим використав щось на кшталт випробувального стенду для пуску балістичних ракет, за взірцем аналогічних радянських агрегатів початку 1960-х років. Маємо звернути увагу на те, що після березня 2023-го взагалі не було повідомлень про те, щоб Північна Корея знову проводила випробувальні пуски крилатих ракет морського базування, особливо із підводних човнів", - наголошують аналітики.

Ймовірно, північнокорейський режим намагався сам створити технології, щоб запускати балістичні ракети з підводних човнів хоча би на рівні СРСР зразка 1960-х років та крилатих - на рівня Радянського союзу 1980-х років. Зокрема, попередником "Калібрів" є С-10 "Гранат".

Самостійно Північна Корея не впоралася і попросила Кремль про технології, які тепер оплачує "бартером" - живою силою для армії окупантів. Експерти звернули увагу на те, що після 2010 року у КНДР з'явилась балістична ракета середньої дальності Hwasong-10 або Musudan наземного базування, яка дуже схоже на радянську балістичну ракету Р-27 морського базування.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея направила три тисячі своїх військових для підтримання війни проти України. Втім, ця кількість неостаточна.

Читайте також:

Війська Північної Кореї воюватимуть проти України в складі армії РФ?