Яку зброю отримає Україна під час саміту НАТО: експерт озвучив найбільші сподівання

Під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, Україна може отримати щонайменше 4 комплекси протиповітряної оборони Patriot, а на полі бою можуть нарешті з’явитися перші винищувачі F-16.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в коментарі телеканалу “Київ 24”.

За його словами ЗРК Patriot можуть передати як США, так і європейські партнери по НАТО, але оголосити про їх передавання може саме американський президент.

“Цей саміт сам по собі — це такий розгінний майданчик з освітлення виборів у США, тому для них це буде дуже важливо, показати позитивні моменти участі. Я думаю і Байден може про це заявити. Мінімум на 4 Patriot ми хочемо сподіватися. І є ще надія, що на саміті 9-11 липня буде оголошено про захід в Україну хоча б декількох літаків F-16”, - зауважив він.

Роман Світан підкреслив, що Patriot - це одна зі складових загальної системи ППО, тому для успішного захисту неба над Україною повинен бути цілий комплекс заходів, до якого повинні входити і винищувачі F-16, і локатори повітряного базування, тобто літаки далекого радіолокаційного спостереження.

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Нагадаємо, майже одразу після початку повномасштабної війни Україна почала просити у союзників винищувачі F-16, щоб отримати перевагу над ворогом у повітрі. Нарешті стало відомо, що перші літаки мають надійти в липні цього року.

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