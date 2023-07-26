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Яку зброю поїхав просити Шойгу до Північної Кореї: колишній російський дипломат пояснив

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Марія БойкоМарія Бойко
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Яку зброю поїхав просити Шойгу до Північної Кореї: колишній російський дипломат пояснив

Сергій Шойгу / AP

Шойгу може просити снаряди для війни проти України.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу поїхав до Північної Кореї ймовірно для того, щоб налагодити звідти постачання зброї. 

Про це сказав колишній російський дипломат Борис Бондарєв у коментарі російському опозиційному виданню "Настоящее время"

Бондарєв розповів, що Шойгу ймовірно поїхав до Північної Кореї просити зброю для війни з Україною. 

"У Північної Кореї величезна кількість боєприпасів, сумісних із радянськими зразками, і не секрет, що Північна Корея була б зовсім не проти робити на цьому якісь гроші... Шойгу в КНДР цілком може передати конкретні побажання, конкретні цифри, конкретні зразки... Може йтися про сотні тисяч і мільйони снарядів для артилерійських систем, для танків, мін для мінометів, пострілів для гранатометів... може снаряди для систем залпового вогню... З урахуванням тих масштабів витрати цих боєприпасів на фронті, це не такі вже, напевно, великі обсяги", - пояснив він. 

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів переговори з північнокорейським колегою Кан Сун Намом під час візиту до тоталітарної КНДР.

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Дата публікації
Перегляди
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