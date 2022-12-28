Якутський майстер зліпив уже традиційний для Росії символ року: “Ніби і рухає лапками, але по суті — г*вно” (фото, відео)

Соцмережі із небувалим “захопленням” відреагували на новий витвір скульптора із Якутії, який створює символи року із коров’ячого лайна.

Відомий на теренах Росії скульптор із Якутії Михайло Боппосов виліпив із коров’ячого лайна новий “шедевр” - символ 2023 року. Цього разу скульптура гігантського зайця (кролика) не тільки вирізняється специфічним ароматом, але й уміє рухати лапками — б’є в барабан.

Російські пропагандисти з нетерпінням очікували, коли майстер завершить свою роботу і в середу, 28 грудня, повідомили про завершальний “акорд”.

Михайло Боппосов встиг саме до відкриття шкільної ялинки в якутському селі Уолба. На радість, так би мовити, дітям.

У коментарях пропагандистам скульптор нарікав, що матеріалу для нового витвору цього року було менше, бо він перестав тримати худобу. Але, на щастя, майстрові допомогли брати.

Вкластися в терміни теж було непросто, бо грудень цього року видався теплим. А щоб коров’ячий гній добре тримався купи, потрібен мороз. Щоправда, фігура зайця, окрім вух та двох лап, не має особливих витонченостей, створена за принципом сніговика і фактично є двома купами - більшою (тулуб) та меншою (голова).

Особливістю цьогорічної скульптури є те, що в руки зайця встромлені палички. За допомогою простого механізму вони рухаються і б’ють в барабан.

Загалом це вже 12-й шедевр, створений майстром-якутом, таким чином він виліпив усі фігури з циклу Східного календаря. Які скульптури він ліпитиме надалі — невідомо.

Тим часом у соцмережах бурхливо реагують на появу нового символу року.

Якутский скульптор Михаил Боппосов сделал из навоза символ нового года в РФ.



Это намек россиянам.

В следующем году будете переходить на все отечественное.

Оно будет как этот кролик - вроде и шевелит лапками, но по сути то говно pic.twitter.com/QXWbOYluBO — EON (@eon_od) December 28, 2022

“Усе правильно. Яким буде рік, такий і виріб. Зайця г*вняного. А якщо підтримуєш війну, значить і ти зроблений із того ж матеріалу, що й кролик”, “Це натяк росіянам. Наступного року переходитимете на все вітчизняне. Воно буде як цей кролик - начебто і ворушить лапками, але по суті — г*вно”, "Дайте вже "художнику" нормальний матеріал. Інакше це ніколи не скінчиться”, - пишуть у соцмережах.

Символ наступающего года России -зайчик с навоза .



Житель села Уолба Таттинского района Якутии Михаил Боппосов в очередной раз слепил символ наступающего года из навоза.



-Дайте уже "художнику" нормальный материал. Иначе это никогда не закончится. pic.twitter.com/NYkDbsfFKV — Леся Українка (@OlgaNik89943602) December 28, 2022

"Російське мистецтво бере нові висоти! Заздри, Європа та Америка! Вшановуємо новорічні традиції”, "Цього разу традиційна фігура з гною не така масштабна, але вираз обличчя зайця багато говорить про те, як скульптор пережив цей рік", “Чого-чого, а г*вна у них навалом - і в душах, і у мізках, і у житті", - зауважують в коментарях.

И по традиции уходящего года Якутия, где слепили из говна очередную поделку в виде двухметрового кролика играющего на барабане из говна



Всё верно. Какой будет год, такая и поделка. Говняного зайца. А если поддерживаешь войну, значит и ты сделан из того же материала, что и кролик pic.twitter.com/3GEbgCJLdf — злой ☮️ (@abtohton) December 28, 2022

Нагадаємо, російське місто Чита в Сибіру святкує Різдво та Новий рік із крижаними статуями, на яких зображені солдати з автоматами Калашникова в руках. Місцева влада вирішила, що ці льодові скульптури стануть доречною прикрасою святкового сезону для підтримки “патріотичних почуттів”. Але така ідея сподобалася не всім.

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