Ялинка впала під час святкового відкриття: загинув 19-річний поліцейський (фото)

У Колумбії поліцейський загинув після того, як ялинка впала під час святкового ввімкнення вогнів.

Кевін Андрес Навас працював на різдвяному заході. Правоохоронця доправили до лікарні в критичному стані після того, як його розчавило. 19-річний чоловік, на жаль, не вижив в аварії через тяжкість отриманих травм.

Десятки людей збіглися і зібралися разом, щоб допомогти підняти дерево з землі. Перемістити металеву конструкцію висотою 30 метрів виявилося надзвичайно складно через її розміри.

Кевін Навас / Фото: Jam Press

На заході з нагоди ввімкнення різдвяних вогнів лунали крики та вигуки, що спричинили жах у людей, які були присутні на святі. На якусь мить прикраса була піднята, і під нею не було видно нічого, окрім темряви.

Сім'ї відвідали подію, яка відбулася в середу, 11 грудня, в парку Болівара, розташованому в муніципалітеті Жирардо, Кундінамарка. Кевін був єдиною людиною, на яку впало дерево. За словами свідків, верхня частина дерева зламалася, що призвело до його падіння.

У Колумбії ялинка впала під час відкриття / Фото: Jam Press

Інші люди, які перебували в парку Болівара під час аварії, стверджують, що чули хрускіт. Люди швидко побігли, щоб ухилитися від ялинки, перш ніж вона впала на землю.

Мерія оголосила про початок розслідування, щоб з'ясувати, хто був відповідальний за те, що металева конструкція не була закріплена.

