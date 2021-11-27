Ялинки, глінтвейн, пряники, смажені каштани та сувеніри: в Європі розпочинається різдвяний сезон

На центральних площах міст – прикрашені ялинки та на всю торгують різдвяні ярмарки.

Різдвяний сезон – розпочинається в Європі, хоча й не скрізь однаково.

Про це 27 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Один із найстарших та найбільших європейських ярмарків відкрився у французькому Страсбурзі, який ще називають столицею Різдва. Пускають лише з "ковід"-сертифікатом і маскою. Однак тут є все, що душа забажає: ароматний глінтвейн, пряники, смажені каштани та сувеніри. Святково блимає ялинка, а довколишні вулиці та магазини - у кілометрах гірлянд. Все працює і в Іспанії. На центральних площах міст – прикрашені ялинки та на всю торгують різдвяні ярмарки. "Ковід"-паспортів не вимагають, погода тепла, тож гуляють тисячі людей. Тим часом у багатьох німецьких містах – зокрема, Нюрнбергу, Потсдамі та Дрездені – різдвяні ярмарки скасували: борються з "ковідом". Закриті вони в Чехії, а також Словаччині та Австрії, які пішли на повний локдаун.

Новини світу: у європейських містах розпочинається різдвяний сезон, але не скрізь однаково

Нагадаємо:

Цьогорічна тематика новорічного свята у Києві – народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства. Проте, сцени та концерту на площі не буде.

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