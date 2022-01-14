У білоруських містах ураганним вітром зносить новорічні ялинки (відео)

На території сусідньої країни лютує циклон “Ельза”.

Ураганний вітер, який приніс до Білорусі атлантичний циклон “Ельза” у п’ятницю, 14 січня, уже наробив чимало шкоди. Щонайменше у двох містах поривами вітру знесло головні новорічні ялинки.

Про це повідомляють в Telegram-каналі білоруського видання “Zerkalo.io”.

На центральній площі міста Несвіжа Мінської області новорічна ялинка не витримала натиску ураганного вітру. Як видно на опублікованих кадрах, прикрашене гірляндами деревце звалилося під шквалом.

Така ж доля спіткала ще один атрибут свята — ялинку, встановлену на площі в одному з районів міста Гомеля.

Як повідомляє видання “Наша Ніва”, ураганний вітер налетів також на білоруську столицю. У Мінську він валив дерева, паркани та зупинки громадського транспорту, ламав світлофори та зривав дахи. На станції “Орша-Центральна” на колію впали опори теплотраси. Добірку наслідків урагану в білоруській столиці опубліковано на YouTube-каналі видання.

За інформацією синоптиків, на метеостанції “Поліська” зафіксовано пориви вітру до 32 м/с. Таку вітряну погоду в Білорусі прогнозують і на найближчі вихідні.

Нагадаємо, 15-16 січня в Україні очікується переважно плюсова температура, але погода буде вітряною.

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