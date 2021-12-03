Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Ялинковий скандал: у Лондоні обурюються виглядом подарованого Норвегією новорічного дерева

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ялинковий скандал: у Лондоні обурюються виглядом подарованого Норвегією новорічного дерева

Фото: PA

Традиції дарувати британцям ялинку вже 74 роки, у такий спосіб норвежці дякують за допомогу під час Другої світової війни.

Ялинковий скандал у Британії - лондонці знову нарікають на подаровану Норвегією новорічну ялинку.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.

Зазначається, що святкове дерево встановили на Трафальгарській площі - лише за якийсь кілометр від Букінгемського палацу. У соцмережах та в інтерв'ю пересічні лондонці обурюються виглядом ялинки - вважають її гілки закороткими, а саме дерево називають худим та негарним.

Так само норвезьку ялинку лондонці критикували і два роки тому. Тоді за те дерево вступився посол Норвегії, який зауважив - саме так виглядає 90-річна ялинка у дикій природі.

Нинішнє ж дерево вже сьогодні прикрасять різдвяними вогниками, і це буде одна зі святкових локацій британської столиці.

Читайте також:

Новини світу: лондонці обурюються виглядом ялинки, подарованої Норвегією

Новини світу: лондонці обурюються виглядом ялинки, подарованої Норвегією
Наступна публікація