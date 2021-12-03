Ялинковий скандал: у Лондоні обурюються виглядом подарованого Норвегією новорічного дерева

Традиції дарувати британцям ялинку вже 74 роки, у такий спосіб норвежці дякують за допомогу під час Другої світової війни.
Ялинковий скандал у Британії - лондонці знову нарікають на подаровану Норвегією новорічну ялинку.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.
Зазначається, що святкове дерево встановили на Трафальгарській площі - лише за якийсь кілометр від Букінгемського палацу. У соцмережах та в інтерв'ю пересічні лондонці обурюються виглядом ялинки - вважають її гілки закороткими, а саме дерево називають худим та негарним.
Так само норвезьку ялинку лондонці критикували і два роки тому. Тоді за те дерево вступився посол Норвегії, який зауважив - саме так виглядає 90-річна ялинка у дикій природі.
Нинішнє ж дерево вже сьогодні прикрасять різдвяними вогниками, і це буде одна зі святкових локацій британської столиці.
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