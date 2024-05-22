Японцю, який 46 років провів у камері смертників і зміг вийти на волю, знову загрожує смертний вирок – подробиці

Громадянина Японії ув'язнили за вбивство чотирьох людей, серед яких – його дружина та діти.

Івао Хакамаді – 88-річному мешканцю Японії – загрожує смертна кара – через 56 років після першого смертного вироку за звинуваченням у пограбуванні та вбивстві чотирьох людей.

Про це пише BBC.

Професійного боксера Хакамаду заарештували 1966 року, коли тіла чотирьох людей було знайдено після пожежі на фабриці з переробки соєвих бобів неподалік Токіо. Це були його начальник, дружина та двоє дітей.

Через 20 днів, після допитів, Івао Хакамада зізнався у вбивстві. Проте на суді він заявив, що зізнання було отримано під тортурами. Адвокати підозрюваного наполягали на тому, що слідчі сфабрикували докази.

Хакамада був визнаний винним через два роки – 1968-го. Його засудили до вищої міри покарання в Японії – він провів 46 років у камері смертників, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса.

Проте 2014 року суд у місті Сідзуока довів, що ДНК Івао Хакамади не збігається з генетичним матеріалом крові, виявленим на місці злочину.

Суддя припустив, що слідство сфальсифікувало докази, призначивши новий судовий розгляд. Хакамада вийшов на волю.

Однак суд Токіо рішення про повторний суд скасував, і вже здавалося, що колишній боксер міг назавжди забути про прокурорів, суддів та тюремну камеру.

Але 2023 року справа дійшла до Верховного суду Японії, який залишив рішення про повторний судовий процес у силі.

Судовий процес триває і звинувачення впевнене, що винаХакамади може бути доведена остаточно. Захист підсудного наполягає на повній невинності.

Японська преса пише, що Хакамаді знову загрожує страта. Вирок очікується протягом найближчих місяців.

Сам Хакамада сказав в інтерв'ю агентству AFP 2018 року, що все його життя – боротьба і що він бореться за неї щодня.

Нагадаємо, чоловік прожив на круїзному лайнері 23 роки і підрахував реальні витрати на постійне проживання.

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