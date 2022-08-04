Японія анонсувала черговий пакет допомоги Україні: що цього разу отримають ЗСУ

Уряд у Токіо ухвалив рішення надати Україні фургони та безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Японії.

“Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники”, - йдеться у повідомленні.

При цьому нагадується, що раніше Міністерство оборони та Сили самооборони Японії передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми хімічного захисту, невеликі дрони тощо.

“Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей”, — зазначають в японському військовому відомстві.

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