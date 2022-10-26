Японія допоможе українцям зігрітися та поділиться досвідом щодо використання уламків після бомбардувань

Японський уряд передасть Україні обігрівачі та системи опалення для захисту від холодів, а також поділиться унікальним досвідом.

Під час виступу на міжнародній конференції, присвяченій допомозі Україні, яку організував Євросоюз, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв передати українцям опалювальне обладнання та інші засоби захисту від холоду, оскільки війна з Росією наближається до зимових місяців.

Про це повідомляє видання Kyodo.

“Японія надає підтримку Україні в підготовці до майбутньої суворої зими... Крім того, Японія продовжуватиме надавати допомогу Україні, ґрунтуючись на унікальних знаннях і сильних сторонах нашої країни”, — сказав Кісіда.

Зокрема, японський прем'єр розповів про досвід Японії у відновленні споруд через сортування та повторне використання уламків конструкцій після землетрусів та цунамі, які спустошили північно-східну територію країни в березні 2011 року.

"Україна може використовувати таким чином уламки, що утворилися внаслідок бомбардувань", - сказав він.

Кісіда наголосив, що Японія "рішуче засуджує" ракетні атаки Росії по цивільних об'єктах в Україні, а також її погрози застосувати ядерну зброю.

“Для нас важливо бути єдиними в рішучому просуванні підтримки України, а також санкцій проти Росії”, – сказав він.

Нагадаємо, у північних регіонах Японії, розташованих на острові Хоккайдо, є сніг, лід і мінусова температура, і навіть центральне опалення. Але більшість жителів Японії живуть без нього.

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