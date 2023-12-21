Японія дозволить експорт компонентів Patriot до Європи: чим це допоможе Україні

Після прийняття рішення експорт можна буде здійснювати до країн, де розташовані власники патентів.

Уряд Японії розгляне можливість постачання японських ракет для систем Patriot до країн Європи, що може допомогти Україні.

Про це інформує видання Nikkei Asia.

Повідомляється, що влада Японії оновить інструкції щодо експорту оборонної продукції вже 22 грудня.

Після прийняття такого рішення постачання ракет та іншого обладнання можна буде здійснювати до країн, де розташовані власники патентів.

Видання повідомляє, що Японія також дозволить країнам-одержувачам передавати обладнання третім країнам за попередньою згодою, але за вийнятком тих, хто бере безпосередню участь у конфлікті, зокрема це стосується України та Ізраїлю.

Журналісти зазначають, що хоча це не дозволить Сполученим Штатам передавати японські ракети напряму Україні, Вашингтон матиме можливість передавати українцям зброю власного виробництва.

Рада національної безпеки Японії планує схвалити поставки ракет Patriot до США ще цього року. Раніше Вашингтон запросив поставки оскільки наявна кількість зброї значно зменшилась.

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Канчіан заявив, що ракети Patriot наразі використовують Україна, Ізраїль і Тайвань.

"США могли б забезпечити ці країни постачанням, але з деякими складними компромісами пізніше", - сказав Кансіан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США застосують Patriot під час спільних з Ізраїлем навчань з імітацією атаки на ядерні об'єкти Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що Японія запровадила новий потужний пакет санкцій проти Росії.

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