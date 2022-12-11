Японія має намір розмістити військові підрозділи з новітньою зброєю за 60 км від кордонів з Росією

Станції японських Сил самооборони будуть оснащені ракетами, які можуть літати на надзвуковій швидкості і долати відстань понад 1000 км.

Міністерство оборони Японії планує розмістити два нових підрозділи Сухопутних сил самооборони, які будуть оснащені високошвидкісними ракетами, на близькій відстані від кордонів з Росією.

Про це повідомляє японське видання NHK.

Підрозділи будуть створені до 2026 року. Їх мають намір розгорнути на станціях у південно-західному регіоні Кюсю та північному регіоні Хоккайдо — на відстані приблизно 60 км від російського Сахаліну.

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Ракети, які можуть літати на надзвуковій швидкості, розробляються з 2018 року і в основному призначені для захисту віддалених островів Японії. Вони матимуть радіус дії в кілька сотень кілометрів, але міністерство оборони Японії пізніше планує збільшити цю відстань до понад 1000 км - протягом кількох років після розгортання.

Міністерство оборони Японії планує також розгорнути нові зенітно-ракетні полки в префектурах Окінава і Кюсю, збільшивши їх кількість з п'яти до семи.

У виданні також повідомили про про основні положення ключових оборонних документів Японії, які уряд країни переглядає до кінця року.

У Стратегії національної оборони йдеться, що Японія матиме можливості для завдання удару у відповідь по об'єктах запусків ракет та інших цілей противника. Така ситуація можлива тоді, коли збройний напад, наприклад, із застосуванням балістичних ракет, буде ініційований проти Японії.

Водночас в іншому документі під назвою Стратегія національної безпеки проблемою, що викликає занепокоєння у Японії та міжнародної спільноти, називають не Росію, а Китай.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів "Бастіон" Тихоокеанського флоту на курильському острові Парамушир, що у північній частині Курильської гряди.

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