Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Японія може передати ЗСУ високотехнічні засоби для продовження контрнаступу - посол України

Дата публікації
Перегляди
3827
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Японія може передати ЗСУ високотехнічні засоби для продовження контрнаступу - посол України

Фото: Associated Press

Японія може передати Україні високотехнічні засоби, які необхідні для продовження контрнаступу.

Новий пакет допомоги від Японії Україна очікує ще до початку зими.

Про це в етері "Радіо НВ" сказав посол України в Японії  Сергій Корсунський. 

Український посол відмовився озвучувати, що Японія може передати Україні. Він уточнив, що йдеться не про зброю, а про високотехнічні засоби, які теж потрібні для контрнаступу. Українська влада уже передала японцям список необхідних засобів. 

"Вони дуже уважно його вивчають і розуміють всю терміновість необхідності постачання цих речей. Там є електроніка та інші засоби, які будуть нам дуже потрібні в перспективі. Я дуже сподіваюсь, що це станеться. І найближчим часом, ще до зими, ми зможемо це відправити в Україну і використовувати за призначенням", – сказав дипломат.

Нагадаємо, у серпні Японія анонсувала черговий пакет допомоги Україні

Читайте також:

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3827
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація