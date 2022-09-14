Японія може передати ЗСУ високотехнічні засоби для продовження контрнаступу - посол України

Новий пакет допомоги від Японії Україна очікує ще до початку зими.

Про це в етері "Радіо НВ" сказав посол України в Японії Сергій Корсунський.

Український посол відмовився озвучувати, що Японія може передати Україні. Він уточнив, що йдеться не про зброю, а про високотехнічні засоби, які теж потрібні для контрнаступу. Українська влада уже передала японцям список необхідних засобів.

"Вони дуже уважно його вивчають і розуміють всю терміновість необхідності постачання цих речей. Там є електроніка та інші засоби, які будуть нам дуже потрібні в перспективі. Я дуже сподіваюсь, що це станеться. І найближчим часом, ще до зими, ми зможемо це відправити в Україну і використовувати за призначенням", – сказав дипломат.

Нагадаємо, у серпні Японія анонсувала черговий пакет допомоги Україні.

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