Японія підвищує готовність через запуск з КНДР балістичної ракети середньої дальності

Японія підвищує готовність через запуск з КНДР балістичної ракети середньої дальності

Також уряд країни висловить сильний протест Пхеньяну.

Після запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності у бік Японії уряд країни перебуває у стані підвищеної готовновні.

Про це сказав п рем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо, пише NHK World Japan.

Він назвав цей запуск порушенням резолюцій РБ ООН та заявив, що уряд країни висловить сильний протест Пхеньяну. Окрім цього, через запусу балістичної ракети очільники МЗС Японії, США та Південної Кореї планують зібратися на зустріч, обговорити Північну Корею.

"Пхеньян запустив цю ракету під крутішим кутом, ніж зазвичай, використавши навісну траєкторію", - сказав очільник японського уряду.

Нагадаємо, вранці в неділю, 30 січня, КНДР запустила балістичну ракету, якапролетіла 800 км приблизно за пів години та впала за межами виняткової економічної зони Японії. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін за підсумками екстреного пленарного засідання Ради національної безпеки країни назвав це "провокацією з боку Північної Кореї".

Також читайте Японія закликала своїх громадян виїхати з України

Згодом КНДР підтвердила запуск балістичної ракети "Хвасон-12" і показала фото з космосу.

Зазначимо, що інцидент відбувся всього через три дні після того, як північнокорейські військові запустили в бік Японського моря дві тактичні ракети класу "земля-земля".

5 та 11 січня Північна Корея здійснила випробування гіперзвукової ракети, а 14 січня запустила з потяга одразу дві балістичні ракети, які вразили цілі в Японському морі.

17 січня з аеродрому в Пхеньяні випустили дві балістичні ракети малої дальності КН-24, а 25-го КНДР провела випробування двох крилатих ракет великої дальності.

Читайте також: