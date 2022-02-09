Японія постачатиме зріджений газ до Європи: до чого тут Україна

Японія постачатиме зріджений газ до Європи: до чого тут Україна

Японія вирішила підтримати енергетичну безпеку Європи на тлі напруженості відносин з Росією.

Японія постачатиме Європі зріджений природний газ (ЗПГ) на прохання ЄС та США.

Про це інформують Kyodo News.

"Японія забезпечить частину імпорту скрапленого газу до Європи, оскільки напруга між Росією та Заходом через Україну підриває енергетичну безпеку регіону", — заявив міністр промисловості Коічі Хагіуда.

Проте він уточнив, що спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для внутрішніх потреб, перш ніж надавати допомогу європейським країнам.

Як пише ТАСС, кілька танкерів з ЗПГ вже прямують до Європи. Інші мають відправитися у березні.

Представники Міністерства промисловості припустили, що загальна кількість поставок у березні, ймовірно, складе кілька сотень тисяч тонн. Конкретні обсяги газу, які Японія відправила до Європи, поки невідомі. Тим часом японський уряд просить компанії своєї країни, які займаються СПГ, про співпрацю.

"Коли ситуація у світі стає такою, як зараз, щодо України, Японія має підтримувати країни "Великої сімки", — зазначив Коічі Хагіуда.

Японські ЗМІ зазначають, що Сполучені Штати та Європа можуть запровадити економічні санкції проти Росії, якщо Кремль наважиться напасти на Україну. У відповідь Москва може зменшити поставки природного газу до Європи як контрзахід. В той час, як ЄС отримує близько 40% імпорту природного газу через трубопроводи з РФ.

Нагадаємо, що польська компанія закупила газ зі США для України.

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