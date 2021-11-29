Японія призупиняє в'їзд іноземців через новий COVID-штам "Омікрон": подробиці

Зауважимо, що ВООЗ рекомендує країнам утриматися від закриття кордонів.

У Японії у понеділок, 29 листопада, оголосили про призупинення в'їзду всіх іноземців на територію країни. Відповідне рішення у японському уряді ухвалили на тлі поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє The Associated Press.

"Ми робимо цей крок як надзвичайний запобіжний захід, щоб запобігти найгіршому сценарію в Японії", - вказав японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. За його словами, відповідний захід набуде чинності у вівторок.

Очільник уряду країни закликав громадян продовжувати дотримуватися основних протиепідемічних заходів, зоркрема носіння масок.

Зауважимо, що Японія пом'якшила умови перетину кордону лише на початку цього місяця, дозволивши в'їзд представникам бізнесу із короткостроковою візою, а також іноземним студентам та співробітникам.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує утриматися від будь-якої надмірної реакції, доки "Омікрон" не буде ретельно вивчено.

Втім, попри заклики ВООЗ, низка країн вже обмежила перетин своїх кордонів. Так, в Ізраїлі ухвалили рішення про заборону на в'їзд іноземців, а в Марокко від понеділка вирішили призупинити всі вхідні авіарейси на два тижні.

США також заявили про намір заборонити поїздки з Південно-Африканської Республіки та семи інших африканських країн. "Це дасть нам певний період часу, щоб підвищити нашу готовність", - пояснив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі.

"Омікрон" вже виявили на території Європи та Північної Америки. Зокрема, у неділю в Нідерландах зафіксували 13 випадків нового штаму COVID-19, а в Канаді та Австралії - по два.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада у країнах Південної Африки.

Новини світу: у ВООЗ не рекомендують закривати кордони через виявлення нового штаму коронавірусу

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