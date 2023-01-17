Японія та Індія почали перші в історії спільні авіаційні навчання

На спільних навчаннях будуть використовувати американські, японські та російські літаки

Індія та Японія вперше в історії почали спільні військові навчання, які будуть відбуватись біля Токіо з застосуванням реактивної авіації.

Про це повідомляє видання Japan Today.

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Зі сторони Японії у навчаннях будуть брати участь чотири винищувачі F-2 і чотири винищувачі F-15 зі складу Повітряних сил самооборони країни. 11-денна підготовка буде проходити навколо авіабази Хякурі у префектурі Ібаракі, на північний схід від Токіо.

Індія буде представлена чотирма винищувачами Су-30МКІ, двома транспортними літаками С-17, а також літаком заправником Іл-78.

Японія та Індія входять в чотиристоронню структуру безпеки Quad, у якому також перебувають Австралія та США. Ця структура була створена на противагу Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада та Японія домовились сприяти співпраці країн G7 у сфері допомоги Україні у її протистоянні проти російських агресорів.

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