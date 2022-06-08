Японія та НАТО активізують співпрацю: заява міністра оборони

Через російську агресію в Україні офіційні особи Японії та Північноатлантичного Альянсу домовилися розширити військову співпрацю та активізувати спільні навчання.

Міністр оборони Японії Нобуо Кіші перед зустріччю з очільником військового комітету НАТО Робом Бауером висловив сподівання на зміцнення зв'язків із європейськими країнами та привітав розширення діяльності НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні. Така заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну, яке несе великі ризики безпеки не тільки в Європі, але й в Азії.

Про це повідомляє Japan Today.

"Безпека Європи та Азії тісно переплетена, особливо зараз, коли міжнародне співтовариство стикається із серйозними проблемами", – сказав японський міністр.

Згодом було оголошено про затвердження японським урядом щорічного політичного плану, який закликає до різкого зміцнення оборонного потенціалу та витрат протягом п'яти років.

План передбачає розвиток наступальних озброєнь, а також зміцнення космічного, кібер- та електромагнітного захисту та безпілотної зброї. Це серйозне зрушення, яке виходить за рамки принципу самооборони Японії.

Як повідомляє японське видання прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запрошений на саміт НАТО наприкінці червня. Він розглядає можливість участі у цій зустрічі, що зробить його першим японським лідером, який так вчинив.

Новини світу: в Японії почав роботу новий глава уряду - 64-річний Фуміо Кісіда

Нагадаємо, нещодавно військові кораблі Китаю увійшли до прибережної зони островів Сенкаку у Східно-Китайському морі, які контролюються Японією.

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