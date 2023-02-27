Японія вимагає від Росії повернути північні території - посол України

Позиція та риторика Японії дуже змінилися за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже офіційно на рівні уряду Японія закликає Росію повернути їй свої північні території.

В грудні минулого року відбулася зміна та перегляд стратегії національної безпеки і оборонних планів, які фактично вперше з часів Другої світової війни кардинально змінили позицію Японії.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

“Перш за все, збільшується дуже різко військовий бюджет і Японія через кілька років вийде на третє місце в світі по витратах на оборону. По-друге, буде здійснюватися переозброєння надсучасними ракетами, можливо, літаками. Тобто йдеться про концептуальні зміни у структурі сил самооборони. По-третє, Японія заявила про те, що вона лишає за собою можливість превентивного удару. Такого ніколи не було”, - розповів Сергій Корсунський.

Також він додав, що поки що не йдеться про відміну мирної Конституції, про постачанння зброї іншим країнам. Тим не менш, відчувається, що в Японії дуже стурбовані тим, що відбувається.

“Протягом минулого року 89 пусків ракет, яке проводило іспити в Північній Кореї. Всім зрозуміло, що це з подачі Росії. Все це призвело до того, що Японія була вимушена сказати, що настав час переглядати виключно мирну позицію стосовно Росії, тому що скільки не кажи слово “мир” - мир не наступить”, - підкреслив посол.

Нагадаємо, що японський уряд до річниці російського вторгнення розширив списки санкцій та запровадив нові експортно-імпортні обмеження.

Читайте також: