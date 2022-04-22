Японія визнала Курильські острови незаконно окупованими Росією: це сталося вперше за 19 років

Японія визнала Курильські острови незаконно окупованими Росією: це сталося вперше за 19 років

Вперше від 2003 року МЗС Японії назвало Курильські острови незаконно окупованими Росією.

Країна повернулась до жорсткої позиції щодо статусу островів, яку займала фактично після закінчення Другої світової війни. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила.

Про це пише Japan News та NHK.

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Міністерство закордонних справ Японії у своєму звіті назвало Південні Курили (у японців — Північні території) "невід’ємною частиною території Японії". Такого трактування МЗС не вживало від 2011 року.

"Північні території – це острови, над якими Японія має суверенітет, вони є невід’ємною частиною Японії, проте наразі незаконно окуповані Росією", — заявили в МЗС.

Крім того, Японія назвала російське вторгнення в Україну "неподобством, яке підриває основи міжнародного порядку не тільки у Європі, а й в Азії". За цих обставин, вважають дипломати, результати територіальних переговорів з Росією стають невизначеними.

МЗС Японії також наголошує, що Токіо очолить зусилля міжнародної спільноти, аби не допустити спроби однієї держави силою змінити статус-кво. Тому Японія співпрацюватиме з країнами, які розділяють фундаментальні цінності демократії.

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що більше не вестимуть переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курильські острови.

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