Японія заборонила експортувати до Росії товари, повʼязані з хімічною зброєю

Японія заборонила експорт до Росії товарів, повʼязаних із хімічною зброєю — це додаткові антиросійські санкції через вторгнення до України.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, пише Reuters.

У межах санкцій Японія також запровадила обмеження щодо 21 російської компанії, зокрема щодо наукових лабораторій.

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"Японія глибоко стурбована можливістю застосування ядерної зброї під час вторгнення Росії до України", — сказав Мацуно, додавши, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, підтримуючи Україну та запроваджуючи санкції проти РФ.

Раніше стало відомо, що у межах посилення санкцій проти Росії в Євросоюзі розглядають можливість відключення останнього великого держбанку країни від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Йдеться про "Газпромбанк", через який проводяться розрахунки за газ. Саме ця фінустанова може стати першим кандидатом на відключення від SWIFT у восьмому пакеті санкцій ЄС.

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