Японія зафіксувала чотири російських десантних кораблі, які ймовірно прямують до українського узбережжя

Японія зафіксувала чотири російських десантних кораблі, які ймовірно прямують до українського узбережжя

Російські кораблі вперше проходять через протоку так близько до японської території.

Японські військові помітили чотири великих російських десантних кораблі, які йшли на Захід, ймовірно до Європи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство оборони Японії.

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В японському міноборони опублікували фотографії суден, на одному з яких було розміщено військові вантажівки. Як зазначається, такі судна зазвичай використовуються для висадки експедиційних військ.

На запитання про те, чи можуть ці кораблі прямувати до України, речник Міністерства оборони Японії сказав, що вони не знають достеменно, куди прямують ці судна, однак "це можливо", що вони відправляться до України.

Морський патруль японських сил самооборони у вівторок, 15 березня, вперше зафіксував російські судна, які можуть перевозити десятки танків, військові машини та сотні військових. Японія спостерігала за цими суднами, коли вони проходили на захід від Тихого океану до Японського моря через вузьку протоку Цуруга, яка відділяє головний острів Японії Хонсю від острова Хоккайдо.

Японські військові підкреслили, що російські кораблі вперше проходять через протоку так близько до японської території.

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