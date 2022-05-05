Японія запровадила додаткові санкції проти РФ: заморожено активи 140 осіб

Новий пакет антиросійських санкцій розширить ембарго на імпорт у Росію передових технологій, зокрема заборонить постачання квантових комп'ютерів.

Уряд Японії вирішив запровадити додатковий пакет санкцій щодо РФ через розв’язану Кремлем війну в Україні.

Про це повідомив у четвер, 5 травня, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на пресконференції за підсумками переговорів з британським прем'єром Борисом Джонсоном у Лондоні, передає Reuters.

Новий пакет санкцій складається з чотирьох основних напрямків. "Найперше – це заморожування активів ще приблизно 140 фізичних осіб", – зазначив очільник японського уряду.

Також читайте Японія запровадила санкції проти доньок Путіна та ще майже 400 росіян

Також нові санкції передбачають розширення заборони на постачання різної продукції російським компаніям, пов'язаним з військово-промисловим комплексом РФ, розширення списку російських банків, щодо яких діють рестрикції, а також розширення ембарго на імпорт у РФ передових технологій – зокрема, запровадження заборони на постачання квантових комп'ютерів.

Конкретні списки санкцій будуть оприлюднені японською стороною найближчими днями.

Кісіда також пообіцяв продовжити активну підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Раніше Японія уже ухвалила низку санкцій щодо понад 500 громадян Росії, серед яких представники керівництва країни, чиновники та бізнесмени. Крім цього, Японія заморозила активи декількох банків та близько 40 російських організацій та компаній.

Нагадаємо, раніше міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда заявив про необхідність запроваджувати та посилювати санкції проти Росії.

Як світові компанії обходять санкції та ведуть бізнес у Росії - "Нічна варта"

Читайте також: