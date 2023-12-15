Японія запровадила новий потужний пакет санкцій проти Росії: хто потрапив до "чорного списку"

Японія запровадила санкції проти 135 російських та повʼязаних з Росією компаній та фізичних осіб, які допомагали РФ обходити санкційні обмеження.

Про це повідомило видання Аljazeera.

Японія розширила санкції щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану. Серед російських організацій, які потрапили під санкції, згадуються "Юнармія", приватна військова компанія "Патріот" та Уральський завод цивільної авіації.

Крім того, під санкції потрапила заступниця міністра оборони РФ Тетяна Шевцова, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та очільник Сухопутного штабу військ РФ Олександр Лапін.

Японія заморозила активи 19 фізичних осіб та 43 організацій, які безпосередньо причетні до "вторгнення до України або дестабілізації східної України".

Також Японія від 1 січня приєднається до західних країн, запроваджуючи ембарго на імпорт російських непромислових алмазів.

Американське видання The Atlantic пише, що тепер, коли Володимир Путін опинився у війні на виснаження, його єдиний шанс на перемогу залежить від того, чи зможе він пережити Україну та її військових прихильників.

За словами автора Леона Арона, Путін розраховує не лише на деморалізацію українського народу і на "втому від України" на Заході, але й на те, що його власна країна має достатньо витривалості для тривалої і жорстокої боротьби. Проте після майже двох років, протягом яких Путіну значною мірою вдалося ізолювати більшість своїх підданих від війни, наслідки західних санкцій у поєднанні з астрономічними і постійно зростаючими людськими і грошовими витратами на конфлікт – нарешті починають завдавати болю широкому загалу росіян.

Тим часом прямі наслідки війни та фіскального марнотратства стають все більш очевидними. Військова операція розтринькує кремлівські запаси грошей. Видатки на оборону, які вже становлять близько 40% державного бюджету, наступного року мають подвоїтися. Оскільки приблизно 300 мільярдів доларів російських суверенних коштів заморожені на Заході, Кремль був змушений вилучити 38 мільярдів доларів з Фонду національного добробуту на "чорний день". Це п'ята частина фонду і 2% ВВП країни.

Нагадаємо:

Верховна Рада України (ВРУ) 22 листопада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) запровадити секторальні економічні та інші санкції проти Росії та Білорусі.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, згідно із законодавчою ініціативою №10271, обмеження діятимуть наступні 50 років.

Він зазначив, що нові обмеження торкнуться оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ і Білорусі.

"Зазначеним рішенням РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років", — йдеться в повідомленні.

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