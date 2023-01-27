Японія запроваджує нові санкції проти Росії: хто у списку

Обмеження стосуватимуться як державних компаній та відомств, так і приватних осіб.

Японія запроваджує нові санкції проти російських компаній та приватних осіб, а також торговельні обмеження.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Зокрема, запроваджується заборона на експорт до Росії вакцин та медичного обладнання.

До списку тих, хто потрапив під експортні обмеження у Японії, – 49 російських компаній.

Також санкції запроваджуються щодо трьох організацій та 22 фізичних осіб. Серед них – міністр юстиції Константин Чуйчєнко, голова ЦВК Елла Памфілова, віце-прем'єри Дмитро Чернишенко та Андрій Бєлоусов, а також заступник міністра оборони Михайло Мізінцев.

Раніше Японія заборонила експорт до Росії товарів, повʼязаних із хімічною зброєю — це додаткові антиросійські санкції через вторгнення до України.

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