Японія заявила, що Росія має відповісти за жахливі звірства в Україні

Японія наголосила, що дії російських солдатів порушують міжнародне гуманітарне право.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за свої дії у Київській області.
Про це він написав у своєму Фейсбуці.
За словами Кісіда, Японія суворо засуджує звірства російських солдатів в Україні.
"Я глибоко вражений тим, що на околицях Києва скоюються жахливі злодіяння проти мирних жителів. Вбивство безневинних цивільних осіб порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно неприпустимо, і Японія засуджує це найрішучішим чином. Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за ці дії", — наголосив Кісіда.
Нагадаємо, раніше Японія заявила про необхідність і далі запроваджувати та посилювати санкції проти Росії.
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