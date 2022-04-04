Японія заявила, що Росія має відповісти за жахливі звірства в Україні

Японія заявила, що Росія має відповісти за жахливі звірства в Україні

Японія наголосила, що дії російських солдатів порушують міжнародне гуманітарне право.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за свої дії у Київській області.

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

Також читайте Найбільші НПЗ Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту

За словами Кісіда, Японія суворо засуджує звірства російських солдатів в Україні.

"Я глибоко вражений тим, що на околицях Києва скоюються жахливі злодіяння проти мирних жителів. Вбивство безневинних цивільних осіб порушує міжнародне гуманітарне право. Це абсолютно неприпустимо, і Японія засуджує це найрішучішим чином. Росія має бути притягнута до суворої відповідальності за ці дії", — наголосив Кісіда.

Нагадаємо, раніше Японія заявила про необхідність і далі запроваджувати та посилювати санкції проти Росії.

Читайте також: